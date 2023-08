Premier League, show dell’Aston Villa contro l’Everton: roboante 4-0 dei Villans

L’Aston Villa di Unay Emery inizia a macinare passi proiettati in avanti, rifilando, nella seconda giornata di Premier League un roboante 4-0 all’Everton. Per i Villans era importante reagire dopo la prima sconfitta in campionato, arrivata per mano del più attrezzato Newcastle. L risposta era attesa nelle mura casalinghe contro l’Everton, club che cercava di trovare anche i primi punti della stagione 2023-24.

La partita si è proiettata subito verso i Villans con la rete di John McGinn che al 18esimo ha stappato le marcature e messo sui binari giusti il match per la squadra di Emery che accoglierà nei prossimi allenamenti anche Nicolò Zaniolo. Il raddoppio è arrivato dopo soli 6 minuti, grazie al rigore realizzato da Douglas Luiz. Nella seconda parte di primo tempo è uno show all’unisono da parte dei padroni di casa che comunque non trovano il gol che chiuderebbe la partita. Mathc che viene chiuso però all’alba del secondo tempo quando al 51esimo è Leon Bailey a siglare il gol del 3-0 che blinda il successo per Emery. A perfezionare la festa partecipa anche Jhon Duran che, al 75esimo, piazza il poker.