Premier League, giocatore accusato di stupro: non è stata resa nota l’identità

Ennesimo caso di stupro che vede coinvolto un protagonista del mondo del calcio. A riportarlo è il Guardian, spiegando come un giocatore di Premier League sia stato accusato, preso in custodia dalle forze dell’ordine e poi rilasciato solo su cauzione. Come previsto dalle normative britanniche, l’identità del calciatore non è stata resa nota. Tuttavia, il Guardian ha svelato che la società che detiene il cartellino del giocatore – informata del procedimento in corso – ha deciso di non prendere alcun provvedimento. I presunti reati risalirebbero a inizio 2022.