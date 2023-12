Pontedera-Gubbio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pontedera-Gubbio, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Scontro playoff fra Pontedera e Gubbio, attualmente all’ottavo e nono posto in classifica, distanziate da due punti. Una vittoria darebbe spinta ad entrambi le squadre per inseguire un posto nei playoff di categoria. Si parte alle 16.15 di sabato 9 dicembre 2023. La diretta del match sarà proiettata su Sky Sport 255 e NOW.