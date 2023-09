Origi sbarca in Premier League: “Dio mi benedica in questo nuovo viaggio al Nottingham Forest”

Nuova avventura all’orizzonte per Divock Origi, che dopo un solo anno ha lasciato il Milan per accasarsi al Nottingham Forest. Malgrado l’attaccante belga fosse stato messo ai margini del progetto già a inizio estate, il suo trasferimento in Premier League si è concretizzato solamente nell’ultimo giorno di mercato. I rossoneri, però, fanno ormai parte del passato per Origi, felice di iniziare una nuova esperienza oltremanica. “Dio mi benedica in questo nuovo viaggio al Nottingham Forest. Forza Reds” ha scritto su Instagram l’attaccante.