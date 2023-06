Niente Italia per il talento Circati: il classe 2003 ha scelto l’Australia

Alessandro Circati ha scelto l’Australia e non l’Italia di Roberto Mancini. Il difensore classe 2003 ha condotto una buonissima stagione al Parma in Serie B, tanto da mettersi addosso gli occhi di alcuni club di Serie A ed anche di Roberto Mancini che, tuttavia, ancora non gli aveva dato possibilità. Non le avrà a Coverciano Circati, in quanto il suo futuro sarà quello di rappresentare l’Australia.

Il difensore, dotato di doppio passaporto, ha risposto alla chiamata del ct australiano Arnold precludendosi così la possibilità di indossare la casacca azzurra della Nazionale di Mancini. Queste alcune parole di Circati dopo la chiamata australiana a Ftbl.com.au: “So che Arnold è desideroso di averlo a disposizione per la sfida contro l’Argentina. Alessandro ci ha chiamato qualche settimana fa facendoci sapere che la sua decisione era quella di rappresentare l’Australia“.