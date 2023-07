Neymar, la sorella della fidanzata lo accusa: “Si dovrebbe vergognare, non è uomo”

Continua ad alzarsi un polverone di gossip nella relazione tra Neymar e la fidanzata Bruna Biancardi. Dopo la notizia del tradimento e il messaggio di scuse postato pubblicamente dall’attaccante sui social, arriva il messaggio della sorella dell’influencer, dopo i nuovi messaggi di nuovi tradimenti.

“Potrei inviarglielo via WhatsApp, ma visto che gli piace scherzare su internet, eccoci qua. Per essere chiari, finché questa esposizione e dissolutezza continueranno a verificarsi, continuerò a parlare. Vi suggerisco di smettere di trattare le situazioni serie con una risata. So che è difficile rendersi conto della gravità della situazione quando non si ha responsabilità, impegno e cura per il prossimo. I commenti alla foto in cui riconosce il tradimento lo dimostrano. Molti citano Dio e i versetti della Bibbia. I famosi ‘cristiani’, che parlano, ma non applicano la parola di Dio nella loro vita quotidiana e nelle loro. Si sta prendendo gioco della situazione invece di vergognarsi. Ride sui social network e mette mia sorella in cattiva luce, ancora una volta. Un uomo che si rifiuta di fare l’uomo si rifiuta di crescere e di assumersi la responsabilità di ciò che fa. Per coloro che credono che mia sorella abbia iniziato questa relazione per interesse, denaro e fama, cercate di capire una volta per tutte: non ne ha bisogno. Non c’è mai stato alcun tipo di contratto o accordo. Questo è estremamente offensivo per una persona che è stata educata molto bene, ha una guida, un sostegno, amore, valori ed è un esempio in casa. È una donna di successo, che lavora da quando aveva 16 anni”.