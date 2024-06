Turchia-Portogallo, Roberto Martinez: “Pepe? Si fa fatica a credere che abbia 41 anni”

“Penso che abbiamo giocato allo stesso livello anche contro la Repubblica ceca, ma questa volta abbiamo segnato per primi. La Turchia ha iniziato bene, ma abbiamo resistito e una volta passati in vantaggio, abbiamo controllato bene il match. Ora possiamo far giocare altri calciatori: se lo meritano”. Lo ha detto il Ct del Portogallo, Roberto Martinez dopo la vittoria per 3-0 sulla nazionale di Vincenzo Montella nella seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024. “Non è stata una partita facile – ha aggiunto -. Penso che la Turchia abbia un talento eccezionale ma abbiamo impedito loro di giocare. Il ritmo alto ha messo tutto nelle nostre mani, abbiamo mantenuto la concentrazione e la concentrazione difensiva. Sono felice del clean sheet”, le sue parole. Tra i migliori in campo c’è il veterano Pepe: “Si fa fatica a credere che abbia 41 anni. È un grande esempio del calcio portoghese. È un professionista 24 ore su 24, si allena, dorme bene. Poi c’è l’amore per il gioco e la genetica”, spiega Martinez.

Soddisfatto Bernardo Silva, autore del gol dell’1-0: “Sono molto felice per i tre punti e il primo posto nel girone. Abbiamo molta strada da fare, ma stasera il Portogallo ha fatto una buona prestazione. Sapevamo che ci sarebbero stati molti turchi in Germania e sapevamo che saremmo stati in inferiorità numerica sugli spalti, ma i nostri tifosi sono stati fantastici; in nessun momento della partita ci siamo sentiti in inferiorità numerica. Ovviamente, segnare per primi aiuta”, ha aggiunto.