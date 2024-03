Spareggio Euro 2024, Orsato arbitra Galles-Polonia

Sarà l’arbitro italiano Daniele Orsato a dirigere Galles-Polonia, spareggio per un posto agli Europei del 2024 in Germania. Assistenti arbitrali saranno Alessandro Giallatini e Ciro Carbone. Var sarà Massimiliano Irrati, mentre Avar è Paolo Valeri. Anche il quarto uomo è un noto fischietto italiano: Davide Massa. Domani sono in programma le tre finali degli spareggi che assegnano gli ultimi tre posti per la competizione continentale in programma in Germania. Oltre a Galles-Polonia, occhi puntati sulle altre sfide: l’Ucraina deve superare l’Islanda, mentre la Georgia sogna la sua prima qualificazione alla fase finale degli Europei, ma per farlo deve prima deve battere gli ex campioni del 2004 della Grecia.