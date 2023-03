Spagna, De La Fuente: “Contro la Scozia gara difficile, vogliamo arrivare primi nel girone”

Il ct della Spagna Luis De La Fuente è intervenuto nella conferenza stampa prima della partita contro la Scozia, valevole per le qualificazioni agli Europei 2024: “Ci aspetta una gara dura contro un avversario forte, che vanta numerosi giocatori di Premier League. Noi favoriti? Non esistono avversari deboli, perciò non sarà facile. Il nostro obiettivo è ovviamente quello di chiudere il girone al primo posto“.