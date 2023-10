Scommesse, indagati anche Zaniolo e Tonali: lasciano ritiro Nazionale a Coverciano

Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali sono ora ufficialmente indagati dalla Procura di Torino per la vicenda delle scommesse sul calcio. Dopo Nicolò Fagioli, anche i due giocatori citati da Fabrizio Corona sono stati raggiunti dalla notifica di indagine nei loro confronti. Una volta appresa la notizia, con tanto di colloquio da parte delle forze dell’ordine a Coverciano, la Figc ha convenuto di far abbandonare ai due calciatori in questione il ritiro della Nazionale Italiana: “La Federazione comunica che, nel tardo pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, attualmente in raduno con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso di consentire il loro rientro presso i propri club, anche a tutela degli stessi”.

Intorno alle ore 21 gli agenti della Digos hanno lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano. I due giocatori sentiti dagli inquirenti si trovano invece ancora nel quartier generale azzurro. Come riferisce l’Ansa, nei confronti dei due giocatori è stato notificato, da parte dei Carabinieri a Coverciano, l’avviso di garanzia da parte della Procura di Torino.