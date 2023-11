Regolamento playoff Europei 2024: come funziona, format e date

Terminano le qualificazioni agli Europei 2024 ma non tutti i posti per la rassegna continentale in Germania sono stati assegnati: infatti ci sono ancora tre pass da distribuire per mezzo dei playoff di marzo, ecco allora il regolamento e le date di queste sfide secce con tre percorsi diversi e semifinali e finale, passando anche alle date, gli orari e le informazioni su tv e streaming di queste partite.

Passiamo al regolamento di questi spareggi. Accedono a questa fase dodici nazionali che non sono riuscite a qualificarsi alla fase finale mediante le qualificazioni standard. Vengono ripartiti quattro posti per ognuna delle leghe A, B e C dell’ultima Uefa Nations League partendo dalla Lega C e terminando con la Lega A: 1) le vincitrici dei gironi delle leghe accedono automaticamente a questa fase, se non già qualificate. Se una o più vincitrici dei gironi si sono qualificate alla fase finale, il loro posto viene preso dalle nazionali non qualificate con la più alta posizione di classifica all’interno della stessa lega. Se per una o più leghe ci sono ancora dei posti da assegnare, il primo di essi viene preso dalla migliore tra le due vincitrici dei due gironi della Lega D, se non già qualificata.

Veniamo infine alle informazioni su data, orari e informazioni sulla diretta tv sia per quanto riguarda il sorteggio (che riguarda soltanto chi giocherà in casa la finale) che per le partite vere e proprie dei playoff. Andiamo con ordine: il sorteggio per gli spareggi si terrà giovedì 23 novembre alle ore 12 a Nyon e verrà stabilito semplicemente chi giocherà in casa e chi in trasferta la sfida secca della finale interna a ciascuno dei tre percorsi (Lega A, Lega B e Lega C). Per quanto riguarda i playoff in sé, la semifinale (sei sfide in tutto previste) si giocherà in gara secca alle ore 20.45 di giovedì 21 marzo, mentre la finale (ne sono previste tre per altrettanti pass in palio) si terrà, sempre in gara secca, alle ore 20.45 di martedì 26 marzo.