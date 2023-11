Qualificazioni Europei Under 21 2025: pari Italia in extremis in Irlanda, Gnonto salva gli azzurrini

Finisce in parità Irlanda U-21-Italia U-21 al termine di una partita folle ed emozionante, valida per la 5^ giornata del Gruppo A delle qualificazioni all’europeo U-21 2025, che consente agli azzurrini di rimanere in testa al proprio girone. Padroni di casa che passano in vantaggio per due volte prima con Phillips poi con Armstrong salvo poi essere recuperati entrambe le volte nel recupero dei due tempi di gioco da Gnonto.

Partono meglio gli azzurrini che provano a schiacciare l’Irlanda nella sua area di rigore. Attorno al quarto d’ora Gnonto spreca una grande occasione: movimento perfetto del numero 10 degli azzurri che viene servito coi tempi giusti e tutto solo a pochi metri dalla porta in girata conclude sul fondo. Nei minuti successivi i padroni di casa alzano il baricentro smorzando la pressione dell’Italia e alla mezzora colpiscono e trovano il gol del vantaggio. Affondo di Armstrong sulla sinistra che mette il pallone in mezzo con Phillips che dopo un errore in prima battuta di un compagno di squadra, ribadisce in porta in girata battendo Desplanches. Pochi minuti dopo la squadra di casa va vicino al raddoppio sempre con Phillips, la cui conclusione in area di rigore viene ribattuta da un difensore azzurro. Sul finire del primo tempo un tiro di Gnonto viene deviato con la mano in area di rigore da Lawal con l’arbitro che assegna il caclio di rigore e conseguente penalty realizzato dallo stesso numero 10 azzurro.

Avvio di ripresa da incubo per gli azzurri che vanno subito sotto. Cross velenoso col pallone che taglia tutta l’area di rigore, con tutta la difesa azzurra ferma, che si stampa sul palo e viene ribadito in rete a porta vuota da Armstrong. Nei minuti seguenti al gol, l’Irlanda sull’onda dell’entusiasmo, continua ad essere minacciosa andando vicino al gol del doppio vantaggio più volte, con Emakhu ed Armstrong minacce costanti per la retroguardia azzurra. Poco dopo l’ora di gioco, Fabbian ha tra i piedi la palla del pareggio dopo esser stato servito da Koleosho ed essersi girato bene nell’area piccola ma tira addosso a Keeley. A ridosso dell’occasione avuta tra i piedi del giocatore dell’Inter in prestito al Bologna, l’Italia non riesce più a creare pericoli e a rendersi pericolosa fino a quando, al novantesimo, Gnonto esplode un tiro al limite dell’area che si stampa sul palo e sulla ribattuta Zanotti ribadisce in porta con la palla che viene bloccata e salvata dall’estremo difensore irlandese sulla linea di porta. Nel recupero allo scadere, l’Italia trova il gol del pareggio. Ultimo pallone buttato in mezzo, tiro di Bove schiacciato che diventa un cross su cui il primo ad avventarsi è Gnonto che con un colpo di testa anche deviato pareggia per gli azzurri.