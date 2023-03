Qualificazioni Euro 2024: primo gol per Hojlund con la Danimarca (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 6

Gran gol di Rasmus Hojlund nella sfida tra Danimarca e Finlandia, valida per la prima giornata del Girone H delle qualificazioni agli Europei 2024. Subito in rete l’attaccante dell’Atalanta, alla sua terza presenza in nazionale maggiore. Gol pesante di Hojlund che ha sbloccato la sfida contro la Finlandia, potenziale avversaria insieme alla Slovenia per i primi due posti del girone.