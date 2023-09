Nigeria, Osimhen e Lookman titolari contro Sao Tome e Principe. Chukwueze in panchina

Prosegue il cammino delle vari Nazionali in giro per il mondo. Oltre alle selezioni europee, anche le squadre del continente africano sono impegnate nelle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Tra poco scenderà in campo la Nigeria per affrontare Sao Tome e Principe e, nella formazione titolare, figurano due calciatori che militano nel campionato di Serie A: si tratta di Victor Osimhen del Napoli ed Ademola Lookman dell’Atalanta; solo panchina, invece, per l’attaccante del Milan, Samuel Chukwueze.