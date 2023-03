Al posto dell’indisponibile Ivan Provedel il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha convocato Marco Carnesecchi. La Figc rende noto che il portiere della Cremonese che era in raduno a Roma con l’Under 21 sarà a disposizione per l’allenamento pomeridiano. Premiato quindi l’estremo difensore della Cremonese, in prestito dall’Atalanta, prossimo uomo mercato in estate.