L’Italia a punteggio pieno fuori casa in Nations League: Israele battuto 2-1 a Budapest

Due su due. L’Italia conferma quanto di buono fatto vedere in Francia e batte 2-1 Israele sotto la pioggia del campo neutro della Bozsik Aréna di Budapest. La nazionale di Luciano Spalletti mantiene il punteggio pieno nel gruppo A2 di Nations League e si affida alle reti di Frattesi e Kean contro la squadra neopromossa dalla Lega B (4 vittorie e un pari). Gli Azzurri, in top 4 nelle ultime due edizioni del torneo, inseriti nel gruppo 2 di Lega A, cambiano cinque giocatori rispetto all’11 vincitore al Parco dei Principi contro la Francia. Fuori Calafiori, Di Lorenzo, Cambiaso, Pellegrini e Retegui. Dentro Gatti, Buongiorno, Bellanova, Raspadori (in gol contro i Bleus) e Kean. Le indicazioni sono quasi tutte positive. A parte Bellanova (l’unico un po’ in ombra), le novità di formazione sono promosse. Gatti e Buongiorno in marcatura e nelle preventive hanno pochi rivali in Serie A, mentre Raspadori si conferma utilissimo nel legare il gioco tra i reparti. Può sorridere anche Moise Kean che ritrova la rete in nazionale dopo tre anni (5-0 alla Lituania nel 2021).

L’Italia si affaccia dalle parti di Gerafi per la prima volta con uno schema su punizione all’8′: Raspadori libera al tiro Dimarco che col sinistro alza troppo la mira da posizione laterale. Al 38′ arriva il vantaggio dell’Italia. L’asse Inter funziona: cross di Dimarco dalla sinistra, colpo di testa vincente di Frattesi, che realizza il settimo gol in ventuno apparizioni in azzurro. Numeri da goleador per il miglior marcatore italiano dell’era Spalletti. Ad imitarlo ci prova Bellanova che nel finale del primo tempo tenta il tiro dalla lunga distanza senza successo: palla fuori. L’asse nerazzurro si attiva anche al 52′: Bastoni e Dimarco duettano. Poi l’imbucata per Frattesi che stavolta viene murato da Gerafi. Al 62′ c’è il raddoppio. Il portiere israeliano respinge la conclusione di Raspadori, ma non può niente sul tap-in di Moise Kean che torna a segnare in azzurro dopo tre anni. Al 76′ c’è anche il 3-0, ma sul tiro-cross di Kean, Tonali è in posizione di fuorigioco. Nel recupero Israele accorcia le distanze con un bel tiro in controbalzo di Abu Fani. C’è solo lo spavento, non la rimonta. L’Italia chiude la finestra nazionali con sei punti su sei in trasferta.