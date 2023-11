Italia Under 20: i convocati per le sfide a Inghilterra e Portogallo

Lunedì 13 novembre, presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, si raduneranno i 23 calciatori convocati da Alberto Bollini per le sfide ad Inghilterra e Portogallo, prossime avversarie della Nazionale Under 20 nell’Elite League. Gli Azzurrini giocheranno giovedì 16 a Doncaster (ore 20 italiane, le 19 inglesi) contro l’Inghilterra e martedì 21 allo stadio ‘Enzo Ricci’ di Sassuolo (ore 14) contro il Portogallo, nella sfida che metterà nuovamente di fronte la nostra nazionale a quella lusitana a distanza di quattro mesi dalla finale che ha incoronato l’Italia campione d’Europa Under 19. Attualmente l’Italia è al secondo posto della classifica dell’Elite League alle spalle della Germania (una partita in più).

Di seguito, i 23 giocatori convocati dal CT azzurro: PORTIERI: Davide Mastrantonio, Lorenzo Palmisani; DIFENSORI: Samuele Angori, Giovanni Bonfanti, Alessandro Dellavalle, Alessandro Fontanarosa, Filippo Missori, Iacopo Regonesi, Alessandro Pio Riccio, Filippo Terracciano; CENTROCAMPISTI: Lorenzo Amatucci, Giacomo Faticanti, Luis Hasa, Lorenzo Ignacchiti, Tommaso Milanese, Niccolò Pisilli, Federico Zuccon; ATTACCANTI: Federico Accornero, Nicholas Bonfanti, Luca D’Andrea, Daniele Montevago, Nicolò Turco, Cristian Volpato.