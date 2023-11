Italia: infortuni per Meret, Toloi e Calabria che restano a casa

Dopo gli infortuni con le rispettive squadre di club, Meret, Toloi e Calabria resteranno a casa dopo essere stati convocati dal ct azzurro Luciano Spalletti per gli impegni di qualificazione a Euro 2024 contro la Nord Macedonia e l’Ucraina. Lo rende noto la Figc con un comunicato. Al momento non è prevista alcuna nuova convocazione in sostituzione dei tre giocatori di Napoli, Atalanta e Milan.