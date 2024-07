Inghilterra, Kane saluta Southgate: “Sei uno dei migliori allenatori di sempre della nazionale”

“Boss. Grazie per tutto quello che hai fatto per me e per il nostro Paese! Sei stato uno dei migliori allenatori di sempre dell’Inghilterra ed è stato un piacere essere stato il tuo capitano per tutto questo tempo. Hai aiutato la nostra nazione a credere di nuovo nella nostra squadra”. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter, Harry Kane, capitano dell’Inghilterra, che dedica un lungo post all’ormai ex Ct dei Tre Leoni, Gareth Southgate, reduce dalle dimissioni dopo la sconfitta in finale con la Spagna. “Ci sono stati così tanti momenti importanti e abbiamo creato insieme ricordi che dureranno per sempre! Buona fortuna con il tuo prossimo capitolo e sono sicuro che ci vedremo in giro. Grazie capo!”, ha concluso il centravanti del Bayern.

Boss. Thank you for everything you have done for me and our country! You have been one of England’s greatest ever managers and it has been a pleasure to have served as your captain throughout. You helped our nation connect and believe in our team again.

There have been so many… pic.twitter.com/lLS1REIYGZ

— Harry Kane (@HKane) July 16, 2024