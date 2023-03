Highlights e gol Repubblica Ceca-Polonia 3-1, Qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 1

Il video con highlights e gol di Repubblica Ceca-Polonia 3-1, match valido per la prima giornata del gruppo E delle Qualificazioni agli Europei 2024. Vittoria sorprendente per i padroni di casa, a segno due volte nei primi tre minuti di gioco con Krejci e Cvancara. Kuchta cala il tris a inizio ripresa, per la Polonia è notte fonda e serve a poco il gol di Szymanski nel finale di partita.

GLI HIGHLIGHTS