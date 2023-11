Highlights e gol Lettonia-Croazia 0-2: qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 10

Il video con gli highlights e i gol di Lettonia-Croazia 0-2, match valido per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania. A Riga tutto facile per i croati che la sbloccano nel primo tempo grazie al gol di Majer e raddoppiano, sempre nella prima frazione, con Kramaric, con tanta gestione nella ripresa e i padroni di casa baltici che non riescono mai a rendersi pericolosi. Di seguito ecco le immagini salienti.