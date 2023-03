Germania-Belgio, ancora in gol Lukaku: scatenato in nazionale l’attaccante dell’Inter (VIDEO)

di Giorgio Billone 22

Romelu Lukaku sempre più scatenato e rinato in nazionale. L’attaccante dell’Inter segna anche contro la Germania in amichevole, visto che le due compagini riposano in questa tornata nei rispettivi gironi delle qualificazioni europee, e dunque arriva un altro gol, uno dei suoi, visto che viene lanciato in campo aperto ed è glaciale dinnanzi al portiere. Di seguito ecco le immagini.