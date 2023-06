Europei Under 21: Svizzera e Inghilterra vincono all’esordio. Pareggio tra Germania e Israele

La Svizzera si impone sulla Norvegia all’esordio, pareggio tra Germania e Israele. Vince di misura l’Inghilterra sulla Repubblica Ceca. Questi i risultati dei match giocati alle 18 e valevoli per la prima sfida degli Europei Under 21.

E’ la Norvegia a sbloccare il risultato contro la Svizzera, al 18esimo minuto, con l’ottimo Ceide che, dopo essersi procurato diverse occasioni da gol, arriva alla rete insaccando un magnifico destro a giro. Il pareggio arriva poi al 35esimo quando Ndoye riceve bene sulla sinistra e smarcandosi diversi avversari si accentra e calcia, spiazzando Hedenstad. Il ribaltone degli svizzeri arriva ad inizio ripresa, questa volta è Imeri a ricevere centralmente e a concludere in porta calciando col destro all’angolino basso di destra. Svizzeri che si pongono così in vetta al girone D con 3 punti, in attesa della sfida tra Francia e Italia.

Termina in pareggio tra Germania e Israele. Subito ritmi alti, con un rigore sbagliato al terzo minuto di gioco dai tedeschi. Sono infatti gli avversari ad approfittarne della chance sprecata per siglare il vantaggio, è il ventesimo quando Turgeman firma il tabellino dei marcatori con un bel tiro alla destra di Peretz. Passano solo sei minuti però, prima che arrivi il pareggio di Bisseck che riesce ad insaccare di testa all’angolino basso di sinistra. Alla fine del primo tempo si pone in salita il match per gli israeliani che restano in dieci: doppio giallo per Kartsev che deve lasciare il campo. Nella ripresa i tedeschi sprecato l’ennesima opportunità di vittoria, con il secondo rigore sbagliato, parato magistralmente da Peretz.

Reti inviolate nella prima frazione tra Repubblica Ceca e Inghilterra, nessuno riesce a sbloccarla nonostante le eclatanti occasioni da rete. Sono poi gli inglesi a cambiare l’equilibrio del match ad inizio ripresa: è Ramsey al 46’ a raccogliere l’ultimo passaggio calciando in porta in maniera impeccabile. Mette il sigillo sul match poi Rowe al 94′: termina 0-2.