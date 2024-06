Euro2024, Calzona su Slovacchia-Belgio: “Loro favoriti, ma noi siamo in forma”

Il CT della Slovacchia, Francesco Calzona, ha parlato in vista dell’esordio della sua squadra contro il Belgio, la favorita del Gruppo E: “Noi siamo in gran forma, ci siamo allenati bene e sono tutti recuperati. Il Belgio è una squadra forte, con giocatori di livello altissimo e pochi punti deboli. Dobbiamo dare tutto per provare ad ottenere un buon risultato, anche se sappiamo che sono loro i favoriti“. L’ex tecnico del Napoli ha aggiunto: “Loro sono bravi ad attaccare lo spazio, ma noi sappiamo quali sono i nostri punti di forza: dobbiamo proporre una pressione alta a tutto campo. Non sono preoccupato tanto dalla loro velocità ma dalle loro qualità“. Chiusura su Patrik Hrosovsky: “Ha grande esperienza ed è un esempio per i più giovani. Mi da una grande mano, è bello averlo in squadra“.

Inoltre, Milan Skriniar ha aggiunto alcune considerazioni durante la stessa conferenza stampa: “È un grande onore essere il capitano di una partita del genere agli Europei. Non vedo l’ora che inizi il torneo. Naturalmente mi sento anche un po’ nervoso, ma va bene, è così che dovrebbe essere. Amo molto il calcio, non vedo l’ora di vedere ogni partita, come se fossi ancora un ragazzino. Quanto sarà difficile fermare Kevin De Bruyne? Lui è un giocatore di grande qualità, ma credo che troveremo una metodo per limitarlo e riusciremo a creare alcune occasioni da gol. Ho giocato con Romelu Lukaku per tre anni, conosco le sue caratteristiche”.