Euro 2024, Watkins manda l’Inghilterra a Berlino: Olanda beffata nel finale

Cole Palmer serve in profondità Ollie Watkins, l’attaccante dell’Aston Villa scarica in porta un diagonale chirurgico. E’ il minuto 90 della semifinale tra Olanda e Inghilterra e tutto sembrava suggerire i due supplementari in una partita bloccata sull’1-1 dopo un avvio tambureggiante. Invece, sono i cambi a sorpresa del ct Southgate a confezionare al fotofinish la rete che regala la seconda finale consecutiva nella rassegna continentale: domenica 14 luglio ci sarà la lanciatissima Spagna di De La Fuente, l’Inghilterra vuole dimenticare i rigori di tre anni fa di Wembley contro l’Italia.

Decisamente la partita con più ritmo di questo Europeo, con tanto da commentare nella prima mezz’ora. Xavi Simons stappa la contesa dopo 7′ con un tiro potente che sorprende Pickford, ma la reazione della squadra di Southgate non si fa attendere. I Tre Leoni tirano finalmente fuori gli artigli e mettono in mostra tutto il loro potenziale. Kane riporta il match in parità procurandosi e trasformando in maniera perfetta un calcio di rigore provocato da Dumfries, l’esterno dell’Inter prima si fa perdonare salvando sulla linea il pallone del sorpasso di Foden e poi a sua volta sfiora il 2-1, colpendo una traversa sugli sviluppi di un corner. Non c’è un attimo per respirare, due giri d’orologio più tardi è l’Inghilterra a sbattere sul legno, questa volta con Foden che per poco non replica la perla di Yamal dell’altra semifinale. Nei ritmi frenetici l’unica pausa la ‘regala’ l’infortunio di uno dei protagonisti più attesi: Depay si ferma per un infortunio muscolare, ct Koeman ne approfitta per rinforzare il centrocampo con Veerman per arginare la pressione inglese.

Nella ripresa dentro anche Weghorst per Malen, l’Olanda si ricompatta e per l’Inghilterra c’è meno spazio per far valere l’alto tasso tecnico offensivo. Gli orange sembrano guadagnare campo, Pickford deve salvare sulla deviazione di stinco di Van Dijk e Southgate sorprende tutti: fuori Foden e Kane, dentro Palmer e Watkins. Chi però ha storto il naso non può far altro che ricredersi al 90′, quando i due subentrati evitano la terza sfida consecutiva ai supplementari della fase a eliminazione diretta. L’ultimo assalto di Gakpo e compagni non ha effetto, inutile anche la manciata di secondi concessa a Zirkzee: in finale ci va l’Inghilterra.