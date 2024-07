Euro 2024, Turchia: tutti pazzi per Vincenzo Montella dopo l’accesso ai quarti

Grazie al successo 2-1 contro l’Austria, la Turchia ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale degli Europei, dove mancava dal 2008, quando si spinse fino alla semifinale. In patria, e per le strade di tutta la Germania, dove è forte la minoranza turca, i festeggiamenti si sono prolungati fino a tarda notte, e anche il presidente Recep Tayyp Erdogan ha fatto i suoi complimenti alla squadra. A guidare la nazionale c’è Vincenzo Montella, ultimo allenatore italiano rimasto in gara dopo le eliminazioni agli ottavi di Spalletti, Tedesco e Calzona. In Turchia impazza una vera e propria Montella-mania, tanto che pure Erdogan si è complimentato con lui, ringraziandolo in un italiano stentato. “Grazie di tutto – ha detto Erdogan, proseguendo poi in turco -. purtroppo impegni politici mi impediscono di venire a vedere le partite, ma vi seguo passo passo e con il cuore sono con voi“.

Numerosi gli elogi a Montella anche sulla stampa turca, che gli rende merito per le mosse tattiche che hanno ostacolato il gegenpressing dell’Austria di Rangnick e per aver raggiunto un risultato che alla vigilia in pochi si aspettavano. Ora la sfida all’Olanda, con Calhanoglu e compagni che cercano la vendetta dopo la sconfitta per 6-1 rimediata per mano degli Oranje nel 2021. I tifosi ormai ci credono, l’Olanda non fa paura e la squadra sembra aver trovato lo spirito mostrato nel girone di qualificazione. Queste le parole di Montella al termine della gara degli ottavi: “Ho rivisto la squadra che ha condotto il girone e vinto con la Croazia, ho rivisto lo stesso spirito“.