Euro 2024: super Romania contro l’Ucraina, disastroso Lunin

Esordio da favola per la Romania a Euro 2024. I ragazzi di Iordanescu battono 3-0 l’Ucraina nella prima giornata del Girone E. Prova di sostanza di Man e compagni, che riescono a limitare le sgroppate di Mudryk, unico dei suoi a rendersi pericoloso, e ad essere cinici in fase offensiva anche grazie ai disastri di Lunin. Il portiere del Real Madrid regala sia il primo che il secondo gol alla Romania. Prima consegna palla a Man che serve Stanciu (30′) per l 1-0. Poi non respinge una conclusione di Marin (53′) per il 2-0. Di Dragus (57′) il gol del 3-0. Romania che si prende con forza la testa del Girone, in attesa della sfida tra Belgio e Slovacchia alle 18.00. E’ solo la seconda vittoria nella storia degli Europei per la Romania. L’ultima arrivò nel 2000 contro la l’Inghilterra.

4-2-3-1 per la Romania con Nika in porta e Ratiu, Dragusin, Burca e Bancu davanti a lui. Marius Marin in mediana con Razvan Marin. Man, Stanciu e Coman dietro all’unica punta Dragus. 4-2-3-1 anche per l’Ucraina con Konoplya, Zabarnyi, Matviienko e Zinchenko a difendere i pali di Lunin. Stepanenko e Shaparenko in mediana. Dietro a Dovbyk ci sono Tsygankov, Sudakov e Mudryk.

Poche occasioni nel primo tempo con l’Ucraina che prova a fare la partita ma non riesce a rendersi pericolosa delle parti di Nika. Romania tutta schiacciata nella propria metà campo con un 5-4-1 a linee cortissime. Il primo squillo è di Dovbyk, che colpisce alto dal limite dell’area. Al 30′ si spezza l’equilibrio. Lunin regala palla in disimpegno a Man. L’esterno del Parma serve Stanciu che di prima trova un destro imparabile per il portiere del Real Madrid e porta in vantaggio la Romania. Ucraina in affanno e Man va vicino al 2-0 con un bel sinistro a giro che sfiora il palo destro. Qualche sgasata sulla fascia di Mudryk e il primo tempo va in archivio sull’1-0.

Nel secondo tempo l’Ucraina non riesce a rendersi pericolosa e subisce il 2-0 in contropiede. Al 53′ Razvan Marin ci prova di destro dai 25 metri e, grazie a un altro disastro di Lunin, porta la Romania in vantaggio di due reti. Contraccolpo psicologico per l’Ucraina che, dopo quattro minuti, prende anche il 3-0 da Dragus, trovato nell’area piccola da Man su sviluppi di calcio d’angolo. L’unico sussulto dell’Ucraina arriva al 92′ con la traversa colpita da Yaremchuk.