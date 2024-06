Euro 2024, la Slovenia frena la Danimarca: Janza risponde a Eriksen

La Slovenia ha fermato la Danimarca all’esordio nel girone C di Euro 2024, attraverso il risultato di 1-1. Prestazione autorevole dei danesi guidati dal commissario tecnico Hjulmand, al comando delle operazioni sin dalle primissime battute e meritevoli dei tre punti per 65′, in seguito però ripresi dalla coraggiosa selezione slovena. Eriksen ha scritto un’altra favola della sua meravigliosa carriera, sicuramente la chiusura virtuosa di un cerchio dopo il malore che aveva spaventato il mondo intero durante l’ultima edizione edizione della competizione continentale. Il trequartista ex Inter ha siglato il quarantaduesimo gol con la selezione danese, confermandosi sempre più un’icona del calcio nordico, sebbene questo non sia bastato per portare alla vittoria la sua Danimarca. In quel di Stoccarda, infatti, la convincente prestazione della Slovenia di Sesko ha sgretolato le speranze di successo dei danesi al debutto, con Janza a sorprendere i danesi nell’ultimo quarto d’ora. In attesa del confronto proprio con gli inglesi, la Danimarca dovrà osservare con attenzione la prova della Serbia, impegnata contro Kane e compagni all’esordio, principale rivale per il secondo posto nel gruppo C. Attenzione però a questa Slovenia, difficile da domare sebbene non al top dal punto di vista tecnico.

RISULTATI E CLASSIFICHE

PROBABILI FORMAZIONI

HIGHLIGHTS SLOVENIA-DANIMARCA

PAGELLE SLOVENIA-DANIMARCA

IL RESOCONTO DI SLOVENIA-DANIMARCA

Partenza dal ritmo alto della Danimarca nel corso del primo tempo, con un possesso intenso e ben costruito; la Slovenia, dal canto suo, ha tentato di erigere un muro invalicabile e ripartire in contropiede contando sulla gamba di Stojanovic. Prima vera occasione creata dagli sloveni, al quarto d’ora, con Sesko; conclusione dai 20 metri potente del giovane e atteso attaccante, terminata alla destra di Schmeichel di pochi centimetri. Dopo lo spavento, Eriksen ha aperto uno squarcio tra la retroguardia slovena al 17′, inserendosi con i tempi giusti e tramutando in oro un’assistenza ben pensata da Wind: destro sul secondo palo dell’ex trequartista dell’Inter e 1-0 danese. I danesi hanno continuato a martellare sia sulle fasce che centralmente, con Eriksen costantemente fulcro delle azioni offensive: l’occasione più grande è però arrivata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Vestergaard bravo a indirizzare di testa e Oblak abile invece…a sperare sulla buona sorte per la sua Slovenia, palla a fil di palo. Anche dopo la mezz’ora, la Slovenia non è riuscita a concretizzare le proprie idee d’attacco, con Sesko di tanto in tanto coinvolto, seppur impreciso. Al 42′, nuova grande chance per la Danimarca, sempre sull’asse Wind-Eriksen: questa volta, il trequartista non ha fatto centro, svirgolando un mancino da ottima posizione. Vantaggio minimo per i nordici al termine dei primi 45′.

Secondo tempo iniziato con gli stessi presupposti del precedente, con la Danimarca sin da subito propositiva e peraltro attenta a non far filtrare palloni pericolosi grazie alla diga Hojbjerg-Hjulmand. Dopo una buona occasione in velocità sui piedi di Hojlund, fermato con diligenza da Drkusic in area di rigore, però, lo sloveno Bijol ha sfiorato il gol del pari dopo un assist di testa di Stojanovic; sfera mancata dal difensore dell’Udinese, a pochi passi dalla porta, dopo un’uscita incerta di Schmeichel al 52′. La Danimarca, in seguito, è andata a un passo dal raddoppio, frenata soltanto da una prodezza di Oblak: cross basso di Wind dalla sinistra e tap-in da pochi passi di Hojlund, murato soltanto dalla stazza imponente dell’estremo difensore di proprietà dell’Atletico Madrid al 65′. La Slovenia ha preso coraggio dopo un gran destro di Sesko, al 76′, che ha colpito in pieno l’incrocio dei pali; appena 1′ più tardi, Janza ha tentato un mancino potente dalla distanza, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trovato la deviazione di Hjulmand e il gol: Schmeichel beffato e 1-1 inaspettato. Nell’ultimo quarto d’ora, considerando il recupero, la Danimarca ha rischiato di subire una clamorosa rimonta, ma Schmeichel ha frenato la frenesia offensiva di Sporar all’81; per il resto, nulla da segnalare oltre il triplice fischio: 1-1 finale.