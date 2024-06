Euro 2024, Koeman: “Risultato incomprensibile, siamo tutti responsabili”

A seguito della sconfitta contro l’Austria per 3-2, il Ct dell’Olanda, Ronald Koeman, ha commentato così a Reuters: “La responsabilità ultima è mia. Ho messo insieme questa squadra perché pensavo fosse la migliore. Ma non è stato così. Sono deluso anche da me stesso che stiamo iniziando (le partite) in questo modo. Penso che l’inizio sia stata una prestazione mediocre, ma non tutta la partita. Sapevamo che giocavano con i difensori alti, quindi abbiamo indicato: chiudi quella linea di passaggio, allora la zona di difesa deve tenere. Ma se non succede l’una o l’altra cosa , questo è quello che ottieni Durante la partita ho anche provato a dire che i difensori centrali dovrebbero prendere in carico i difensori emergenti. Anche la comunicazione è stata una delle cose brutte, soprattutto all’inizio della partita”, spiega Koeman.

In coro anche il capitano dell’Olanda, Virgil van Dijk, che parla di responsabilità collettiva: “Abbiamo iniziato la partita debolmente, nel possesso palla e nei duelli. Allora sei tu in svantaggio. Ci è mancata l’energia. Ne abbiamo parlato all’intervallo. Questo è incomprensibile, in un torneo della fase finale. Non ho alcuna spiegazione per questo in questo momento. Dobbiamo fare tutti molto di più perché questo è negativo. Se vogliamo ottenere qualcosa in questo Campionato Europeo, qualcosa deve cambiare molto rapidamente. Siamo tutti responsabili di questo”.

Infine intervistato anche l’attaccante dell’Olanda, Cody Gakpo, che mostra tutta la sua delusione: “Non eravamo contenti. Parole dure dell’allenatore e dei giocatori. Forse acutezza, dobbiamo ancora rivederlo. Se lo sapessimo, lo cambieremmo. Non abbiamo iniziato bene, non forte. Non siamo riusciti a giocare a calcio. Nel secondo tempo è andata meglio, ma non è bastato”.