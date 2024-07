Euro 2024: Inghilterra in semifinale, sconfitta la Svizzera ai calci di rigore

L’Inghilterra continua a non brillare, ma vince ancora e si qualifica per la semifinale di Euro 2024. In quel di Dusseldorf, i ragazzi di Gareth Southgate hanno superato ai calci di rigore la Svizzera. Dopo l’1-1 al 120′ in virtù delle reti di Embolo e Saka, i Tre Leoni si sono imposti dal dischetto, segnando tutti e cinque i propri rigori e approfittando dell’errore di Akanji. L’Inghilterra torna dunque in semifinale dopo quella del 2021 e sfiderà a Dortmund la vincente della sfida Olanda-Turchia.

RISULTATI E MARCATORI EURO 2024

CRONACA – Primo tempo molto tattico in cui le due squadre provano a scardinare la resistenza della difesa avversaria ma senza successo. Zero tiri in porta complessivi, pochissime occasioni da gol e un equilibrio destinato a durare. L’unico evento degno di nota è l’ammonizione di Schar; per il resto Inghilterra e Svizzera tornano negli spogliatoi con il punteggio bloccato sullo 0-0. Il copione non cambia nella ripresa, dove per mezz’ora continua a non succedere nulla e l’equilibrio regna sovrano. Quantomeno una debole conclusione da distanza ravvicinata di Embolo, bloccata senza patemi da Pickford, permette di aggiornare le statistiche dei tiri nello specchio.

Poi all’improvviso la partita si accende: al 75′ Ndoye mette in mezzo un cross basso che viene deviato da un difensore e poi spinto in rete da Embolo, che da due passi non può sbagliare. Il vantaggio della squadra di Yakin dura però appena 5 minuti visto che Bukayo Saka, il migliore dei suoi, all’80’ ripristina la parità con uno splendido gol nato da un’iniziativa sulla destra: prende palla, si accentra e con un colpo da biliardo manda la sfera in buca dopo un bacino al palo. Nei minuti finali dei tempi regolamentari, l’Inghilterra prova a spingere e la Svizzera a ripartire in contropiede, tuttavia nessuna delle due riesce nel proprio intento. Morale? 1-1 e tempi supplementari.

Nei 30 minuti che separano le due squadre dai calci di rigore, come prevedibile si predilige la fase difensiva, assicurandosi di non prendere gol anche a costo di sacrificare quella offensiva. C’è comunque una ghiotta occasione ed è per la Svizzera, con Shaqiri che colpisce l’incrocio dei pali addirittura da calcio d’angolo. Nel complesso, però, poche emozioni e un 1-1 che resiste senza particolari sussulti: si va dunque ai rigori! Il primo a calciare è Cole Palmer, che spiazza Sommer, mentre per la Svizzera va Akanji, il quale si fa ipnotizzare da Pickford. Segnano poi nell’ordine Bellingham, Schar, Saka, Shaqiri, Toney, Amdouni e infine Alexander-Arnold, che spedisce in semifinale i suoi e dà il via alla festa inglese.