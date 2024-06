Euro 2024, dominio Spagna: la ‘Roja’ incanta e la Croazia cede

Buona la prima per la Spagna di Luis De La Fuente, vittoriosa a discapito della Croazia per 3-0, in occasione della prima giornata del girone B di Euro 2024. Sul palcoscenico dell’Olympiastadion di Berlino, la ‘Roja’ si è imposta contando sulle proprie qualità tecniche, con Fabian Ruiz assoluto protagonista nel primo tempo con un assist e un gol a impreziosire la solita prestazione da maestro; il mancino dell’ex Napoli ha fatto le fortune delle Furie, indirizzando il match nella prima mezz’ora di gioco. Gli uomini di Zlatko Dalic hanno tentato di rendersi pericolosi con fraseggi corti e contando sull’esperienza dei suoi interpreti a centrocampo, tra tutti Modric e Brozovic, seppur senza riuscire a impensierire le Furie Rosse. La Spagna ha dominato l’incontro e conquistato i primi tre punti nel gruppo di riferimento, in attesa del big match con l’Italia, a sua volta impegnata con l’Albania al debutto.

RISULTATI E CLASSIFICHE

PROBABILI FORMAZIONI

IL RESOCONTO DI SPAGNA-CROAZIA

Approccio positivo della Spagna nel primo tempo, con un possesso accorto a scandire il passare del primo quarto d’ora. Due occasioni degne di nota per gli iberici, l’una con Morata protagonista di un sinistro strozzato nei pressi del limite dell’area croata, l’altra con Yamal in campo aperto, ma poco freddo di fronte al buon Livakovic. La Croazia ha tentato di opporsi al predominio tecnico degli avversari grazie ai suoi uomini più rappresentativi, tra i quali Modric e Brozovic, con buoni risultati nel frenare l’impatto offensivo di un certo livello degli avversari. Al 29′, Rodri ha ripulito un pallone vagante servendo Ruiz, il quale ha imbucato centralmente verso Morata: l’attaccante ex Juventus ha aperto il piatto a tu per tu con Livakovic, superando il portiere croato con pragmatismo per l’1-0. Uno-due terribile appena 3′ dopo il primo gol; Ruiz, il quale aveva già servito l’assist per la prima rete, ha incantato il pubblico spagnolo a Berlino con un doppio dribbling rifinito con un mancino imprendibile dal limite, per il pesante 2-0 dei suoi. I croati hanno tentato di reagire prima con Kovacic e poi con l’asse Brozovic-Majer, frenati però da un attento Simon. Durante il recupero della frazione, Yamal ha inventato un assist mancino per Carvajal, abile a superare nuovamente l’estremo difensore avversario con un esterno destro valso il 3-0.

Secondo tempo a ritmi blandi rispetto al precedente, con la Spagna brava ad amministrare il netto vantaggio maturato nel corso dei primi 45′; enorme occasione sul mancino di Yamal, spesso protagonista, nelle battute iniziali della frazione: assist vellutato di Pedri e conclusione piazzata e potente dell’esterno sedicenne, sulla quale Livakovic si è superato. La Croazia ha tentato di reagire come possibile, contando anche sull’ingresso di Perisic, ed è andata vicino ad accorciare le distanze con una doppia occasione firmata da Stanisic e Kramaric, trovando però l’opposizione del muro rosso. All’81’, la Croazia ha avuto a disposizione un calcio di rigore per fallo di Rodri su Petkovic, sbagliato dallo stesso attaccante ex Bologna: intervento ottimo di Simon. Partita conclusasi con il tris della Spagna e a reti bianche per la Croazia.