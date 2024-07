Euro 2024, Cucurella: “La Spagna crede in noi, siamo un grande gruppo”

In un Euro 2024 tutto sommato equilibrato, la Spagna rappresenta quasi un’eccezione. I successi delle Furie Rosse, che l’hanno portata fino alla semifinale, sono stati tutti netti e meritati, al di là delle proteste tedesche per un presunto rigore non fischiato da Taylor per un fallo di mani commesso in area di rigore da parte di Cucurella, il quale ha vinto la concorrenza di José Gayà (escluso per infortunio) e Alex Grimaldo. Proprio il terzino del Chelsea, in conferenza stampa, ha voluto sottolineare la forza del gruppo e il pieno merito nei risultati: “L’unione di questo gruppo è speciale e molto importante. Pensiamo gara dopo gara e non dobbiamo proiettarci troppo avanti. C’è un grande gruppo di personale dietro di noi, meno famoso, ma vogliamo ringraziarli e renderli felici”.

Se da una parte ci sono i giovanissimi Lamine Yamal e Nico Williams, che stanno impressionando tutti, c’è chi come Cucurella dopo tanti sacrifici si sta togliendo alcune importanti soddisfazioni: “Mi sto davvero godendo questo Europeo. Ho dovuto lavorare molto duramente per arrivare fin qui. Che venga riconosciuta o meno la mia qualità poco mi importa, sapevo da sempre che il mio lavoro sarebbe stato ricompensato alla fine”.

La prossima avversaria è la Francia, una delle grandi favorite, ma a questo punto del torneo è difficile parlare di gare semplici: “Non importa se giochi in campionato, in Champions League o sei qui con la Spagna. Il fatto è che è un sogno giocare a questi livelli, quindi dai tutto quello che hai naturalmente a prescindere dall’avversario. È stata fin qui una grande esperienza, ma non voglio che finisca prima di domenica prossima”, ha concluso Cucurella.