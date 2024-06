Euro 2024, l’Austria batte la Polonia 3-1: decisivi i gol di Trauner, Baumgartner e Arnautovic

L’Austria batte 3-1 la Polonia e conquista i primi tre punti ad Euro 2024, lasciando a quota zero gli uomini di Probierz che già stasera, in caso di risultato positivo della Francia, possono essere matematicamente eliminati. È proprio la selezione di Ralf Rangnick a partire forte. La pressione iniziale si tramuta nel gol del vantaggio firmato da Trauner al 10′. Sugli sviluppi di una rimessa laterale e di un cross di Mwene, il difensore del Feyenoord, alla tredicesima presenza in nazionale, stacca più in alto di tutti e di testa indirizza la palla all’incrocio dei pali, dove Szczesny non può arrivare. La Polonia reagisce a partire dal 18′, quando Zalewski ha la palla dell’1-1: il romanista riceve un cross basso dalla destra, ma legge male un rimbalzo e alza troppo la mira. Il palleggio degli uomini di Probierz si fa più fluido e al 30′ arriva il pareggio. Sugli sviluppi di un cross di Piotrowski, Bednarek calcia a botta sicura ma un difensore mura la conclusione. La palla finisce sui piedi di Piatek che sistema il destro e scaraventa la sfera in rete. Prima del duplice fischio c’è spazio per un’occasione a testa. Al 39′ Sabitzer può battere a rete dopo una rapida ripartenza, ma rientra sul piede preferito e perde un tempo di gioco, favorendo il recupero di Bednarek. Al 46′ è invece Zielinski ad affacciarsi dalle parti di Pentz con un calcio di punizione, ma il portiere austriaco in tuffo risponde presente e protegge il risultato.

L’Europeo di Robert Lewandowski inizia solamente al 60′. Dentro anche Swiderski (fuori Buksa e Piatek), mentre l’Austria deve sostituire l’infortunato Trauner con Danso. L’attaccante del Barcellona però non incide. E al 66′ la nazionale di Rangnick torna avanti. Prass dalla sinistra serve una palla al centro per Arnautovic che con un velo libera Baumgartner: il centrocampista in area aggancia e calcia in rete. La reazione della Polonia non c’è e al 78′ arriva il 3-1. Sabitzer ruba palla e si invola verso la porta, Szczesny cerca di murarlo ma lo travolge. L’arbitro Meler indica il rigore e dagli undici metri Arnautovic non sbaglia. Nel finale l’Austria sfiora anche il poker. Prima con Posch (gran parata di Szczesny) e poi con Laimer (tocco fuori a porta sguarnita dopo il dribbling sul portiere). La sostanza non cambia. Austria a quota tre. Polonia a zero e ad un passo dall’eliminazione.