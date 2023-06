Diffidati Italia-Spagna, gli azzurri a rischio squalifica in vista della finale

A Twente va in scena la seconda semifinale della UEFA Nations League 2022/2023 tra Italia e Spagna. Gli uomini guidati da Roberto Mancini, dopo la mancata partecipazione ai Mondiali di Qatar 2022, vanno a caccia del successo contro gli iberici per staccare il pass per l’ultimo atto della competizione continentale. Per quanto riguarda la situazione dei diffidati entrambe le formazioni potranno essere tranquille, poiché la situazione relativa alle ammonizioni è stata azzerata al termine della fase a gironi.