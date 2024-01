Coppa d’Africa, Salah verso il ritorno a Liverpool. Klopp: “Questo è il piano”

Il Liverpool vince anche senza di lui, ma Mohamed Salah con ogni probabilità lascerà il ritiro dell’Egitto e tornerà in Inghilterra nelle prossime ore. L’allenatore dei reds, Jurgen Klopp si è soffermato sulle condizioni dell’attaccante, costretto a lasciare il campo nel primo tempo del pareggio per 2-2 tra Egitto e Ghana di giovedì scorso in Coppa d’Africa. L’idea sarebbe quella di far rientrare l’attaccante egiziano dopo che la sua Nazionale – attraverso un comunicato – ha specificato che salterà le prossime due partite del torneo. “Questo è il piano – ha spiegato il tecnico dei reds dopo la vittoria per 4-0 sul campo del Bournemouth di questo pomeriggio -. Se questo sia già stato deciso al 100%, non lo so, ma il piano è questo. Non importa quanto tempo resterà fuori, penso che probabilmente tutti capiscano che sia meglio che faccia la riabilitazione con noi. Ho parlato con lui subito dopo la partita, praticamente la notte in cui è successo. Da allora è in contatto con il nostro medico. Penso che tornerà”, ha aggiunto Klopp. Una volta ristabilito Salah potrebbe a quel punto tornare in Nazionale: “Non sono un medico, ma se l’Egitto si qualificasse per la finale e lui fosse in forma, probabilmente sì. Perché no?”, conclude il tecnico.