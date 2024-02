Coppa d’Africa, il Marocco conferma: “Nel 2025 il torneo si giocherà d’estate”

La Coppa d’Africa si giocherà d’estate nel 2025. A confermarlo è la Federcalcio del Marocco, il paese ospitante, in un comunicato che annuncia la conferma del Ct Walid Regragui, nonostante l’eliminazione agli ottavi nel torneo attualmente in corso in Costa d’Avorio. Sarà la seconda volta che la competizione continentale africana si svolgerà in piena estate. L’ultima volta fu nel 2019, in Egitto. Una scelta presa nonostante le alte temperature e che va a favore dell’Europa. Se la programmazione estiva sarà confermata, i club Uefa non saranno più costretti a perdere i giocatori a metà stagione, poco prima dell’inizio degli ottavi di finale di Champions League.