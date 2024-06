Austria-Francia, brutta botta al naso per Mbappè: esce sanguinante (FOTO)

Una brutta botta per Kylian Mbappè. Nel corso del secondo tempo di Austria-Francia, match valevole per la prima giornata del girone D di Euro 2024, il fuoriclasse del Real Madrid, nel tentativo di andare a saltare di testa, ha colpito la spalla di un giocatore dell’Austria e il naso ha riportato una brutta torsione. Tanto sangue e cure immediate per il numero dieci della Francia che è dovuto uscire e si dovrà sottoporre a tutti gli esami del caso visto che non sembra una cosa di poco conto. Anzi dalle prime valutazioni il naso sembra rotto. Mbappè, in maniera scorretta, poi è rientrato in campo e si è buttato a terra per cercare di fermare il gioco e far fare i cambi a Deschamps. Ed è stato anche ammonito, prima di essere sostituito.

– Mbappé covered in blood, that must hurt. pic.twitter.com/MaBLFS2thD