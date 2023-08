L’Arabia Saudita accoglie Mancini. Su un grattacielo illuminato la scritta ‘Benvenuto’ (VIDEO)

Un grattacielo illuminato, la maglia della Nazionale e la scritta ‘Benvenuto‘. Così l’Arabia Saudita ha dato il benvenuto a Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico. L’ex allenatore dell’Italia è stato accolto davvero in grande e, nel post su Instagram, non poteva mancare una canzone italiana come ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri. Benvenuto, Mancini. “Pronti per un assaggio di stile italiano sul palcoscenico calcistico del regno?” si legge.

