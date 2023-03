Napoli, si pensa al futuro: De Laurentiis in pressing su Spalletti per il rinnovo

Lo Scudetto ritornerà a Napoli è solo una questione di tempo. L’ultima volta con Maradona ora con Osimhen e Kvaratskhelia e soprattutto con la firma di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, dopo tanti secondi posti con la casacca della Roma, avrà la sua consacrazione prossimamente come premio ad una stagione eccezionale e dominata dal primo all’ultimo momento. A Napoli Spalletti ha trovato la terra con la quale conquistare l’Italia e fare un buon cammino in Europa. De Laurentiis si è innamorato calcisticamente del tecnico toscano, tanto da volergli rinnovare il contratto per altre stagioni. Ad ora però Spalletti glisserebbe.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il tempo concesso dal presidente De Laurentiis a Spalletti per pensare alla proposta di rinnovo del contratto starebbe per scadere. Il numero uno del Napoli vorrebbe continuare con il tecnico ex Inter e Roma per costruire le basi di un ciclo vincente negli anni. Tuttavia, Spaletti non avrebbe dato ancora una risposta essendo prettamente concentrato a chiudere quanto il più presto possibile il discorso Scudetto per poi focalizzarsi all’assalto dell’Europa. De Laurentiis attenderà per qualche altro tempo, ma la proposta non durerà per l’infinito.