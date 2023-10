Napoli, si riprende a Castel Volturno: per Anguissa lesione di basso grado al bicipite femorale

Il Napoli ha ripreso a correre nel centro di Castel Volturno con il tecnico Garcia che godrebbe di una fiducia a tempo da parte di Aurelio De Laurentiis. Dal comunicato ufficiale del Napoli sul report giornaliero di allenamento, il club ha comunicato anche l’esito degli esami di Zambo Anguissa, uscito malconcio dalla sfida contro la Fiorentina.

Il comunicato del Napoli: “Dopo la gara contro la Fiorentina e due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 21 ottobre con Verona-Napoli in programma allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A. Anguissa, che si era infortunato durante la gara contro la Fiorentina, si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Il centrocampista azzurro ha svolto terapie. Rrahmani ha lavorato in gruppo. Juan Jesus ha svolto la prima parte di allenamento con il gruppo e di seguito lavoro personalizzato. Allenamento personalizzato anche per Gollini. Assente Politano per uno stato influenzale. Domani la squadra svolgerà doppia seduta.”