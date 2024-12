Brutte notizie per Antonio Conte e il suo Napoli, che perde un tassello fondamentale come Khvicha Kvaratskhelia per le prossime settimane. Durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco, l’attaccante di nazionalità georgiana ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Kvaratskhelia ha già cominciato l’iter riabilitativo, fa sapere il club campano in una nota.

I TEMPI DI RECUPERO

Il Napoli non ha fornito informazioni sui tempi di recupero, che chiaramente possono variare a seconda dei casi e di come prosegue il recupero da parte del calciatore in questione. Restano però nell’ordine delle cose alcune settimane di stop forzato, con Kvaratskhelia che tornerà a vestire la maglia azzurra solo nel nuovo anno solare. A questo punto sarà interessante capire le scelte che effettuerà mister Antonio Conte nei prossimi impegni, dato che fino a questo momento aveva sempre puntato sul georgiano dando poco spazio al turnover. Si apre senza ombra di dubbio una buona opportunità per mettersi in mostra per David Neres, uno degli acquisti chiave dell’estate da parte della dirigenza della società partenopea, che fin qui è stato utilizzato perlopiù nei finali di partita da Conte. A meno che il tecnico salentino non decida di variare sistema di gioco e provare con le due punte, affiancando Raspadori o Simeone a Lukaku.