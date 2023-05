Napoli, in attesa dell’annuncio dell’addio Spalletti si tatua lo Scudetto

Luciano Spalletti e il Napoli si lasceranno a fine stagione dopo una storia d’amore intesa e bella, durata per due stagioni e che è culminata con lo Scudetto riportato in Campania dopo 33 anni dall’ultima volta. Un tempo Maradona ora Spalletti a Napoli. L’amore intenso non basterà però per portare il tecnico toscano a rimanere in Campania, viste le differenze di veduta con il presidente De Laurentiis.

Nel frattempo, però, lo scudetto a Napoli è qualcosa che deve rimanere impresso nelle menti e sulla pelle di tutti i tifosi azzurri. Anche di Luciano Spalletti che ha colto letteralmente la palla al balzo. Infatti, l’allenatore ha deciso di tatuarsi sul braccio lo scudetto vinto col Napoli.

La foto del tatuaggio e tutti gli scatti che precedono l’incisione sono stati pubblicati sui social dal tatuatore Valentino Russo che ha detto: “Per me essere partito dal nulla ed essere Chiamato da Luciano Spalletti è stata una grande soddisfazione, ma non perché si è tatuato, attenzione. Ma perché è il primo tatuaggio della sua vita, è un tatuaggio dedicato alla vittoria del Napoli dopo 33 anni, un evento che rimarrà per sempre indelebile“.