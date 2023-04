Moratti sull’Inter: “E’ il momento di reagire. Inzaghi? Lo avrei già esonerato”

“Stiamo aspettando tutti la gara col Benfica, è una gara importante visto che in campionato siamo messi male”, esordisce così Massimo Moratti, l’ex Presidente dell’Inter, su Tmw Radio. “Dopo tutte queste sconfitte non credo che avrei tenuto Inzaghi, ho mandato via gli allenatori dopo 3-4 sconfitte”. Poi parlando dei tifosi ha affermato: “I tifosi mi sono sempre stati molto vicini e mi faceva piacere. Poi le critiche nascevano rispetto alle ambizioni: se parti con Ronaldo e la voglia di conquistare il mondo poi non ti perdonano”.