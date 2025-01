L’Aston Martin sarebbe disposta a presentare un’offerta da 1 miliardo di sterline per Max Verstappen. E’ questo quanto viene riportato da Daily Sports, che spiega come il marchio britannico stia avviando una raccolta fondi tramite i propri soci. La cifra precisa ammonta a 1 miliardo e 180 milioni di euro e sembrerebbe irrealizzabile. E’ però fondato l’interesse di Lawrence Stroll per il campione della Red Bull. Il numero uno del team inglese ha richiesto a Jefferson Slack, consigliere della squadra e amico di Stroll, di procedere con la raccolta fondi, richiedendo la partecipazione di tutti i soci. Inoltre, il team ha visto l’innesco di nuovi capitali e può contare su nuove sponsorizzazioni.

Aston Martin verso il 2026

Tutti gli sforzi sono indirizzati al 2026. L’Aston Martin, nel corso del 2024, ha effettuato l’acquisto più ambito nell’ambito ingegneristico, assumendo Adrian Newey. L’ingegnere genio ha lasciato Red Bull dopo oltre un decennio per unirsi alle fila della squadra britannica, che sogna il Mondiale. Il team, per il 2025, ha confermato Lance Stroll e Fernando Alonso, dopo una stagione non brillante. Al termine del 2024, Alonso, a caccia del suo terzo titolo mondiale, ha affermato: “Il 2026 è la mia unica possibilità“. L’età del numero 14 sta infatti avanzando e la sua permanenza in F1 a lungo termine inizia ad essere improbabile. La squadra, dunque, inizia a pensare al futuro.

Il 2026 rappresenterà un anno fondamentale per il rimescolamento delle carte sulla griglia. La FIA ha infatti indicato la prossima stagione come quella riservata al cambio regolamentare, come nel 2021. Le nuove regole tecniche, tra cui l’aerodinamica attiva, potrebbe vedere emergere nuove squadra e mettere in difficoltà team ai vertici. Si tratta di una ghiotta occasione per Aston Martin, che al momento vanta una squadra tecnica da sogno e che potrebbe ambire a posizioni di rilievo.

La posizione di mercato di Verstappen

Max Verstappen, quattro volte campione del mondo, è legato a Red Bull fino al 2028 da un contratto di otto anni (aveva firmato nel 2021). Inoltre, Verstappen è al momento il pilota più pagato del circus, con uno stipendio annuale di quasi 60 milioni di euro. Il team ha vissuto una stagione altalenante e le frizioni interne hanno portato a ipotizzare un possibile addio di Verstappen. Il campione olandese ha smentito le voci di corridoio, rimanendo tra le fila della squadra di Milton Keynes fino al termine della stagione, ottenendo il quarto titolo mondiale. C’è grande curiosità nei confronti delle prestazioni del 2025 della Red Bull. In caso il team non riuscisse a performare come sperato, Aston Martin potrebbe fare ancora più pressione per ingaggiare Verstappen. Probabilmente, però, non per 1 miliardo di sterline.