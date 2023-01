Qatar 2022: Eminem non ha accettato 8 milioni di euro per esibirsi al Mondiale

Il famoso rapper americano Eminem, ha svelato un interessante retroscena in merito ad una sua possibile partecipazione al Mondiale 2022 in Qatar. Il cantante ha infatti dichiarato: “Ho uno scoop su Qatar 2022. Avevano un budget di 9 milioni per l’esibizione. Io ne avrei preso 1, gli altri 8 sarebbero andati ad Eminem se si fosse esibito. Ho parlato con Paul, il manager di Eminem e con tutto il suo staff. Mi dissero che non l’avrebbe mai fatto. Sai fare questo vuol dire fare il più grande evento sportivo di calcio. Ma mi dissero subito che non l’avrebbe fatto”.