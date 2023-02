Mondiali, Martinez sul brutto gesto dopo la finale vinta: “Unica cosa che mi pento di aver fatto”

Dibu Martinez, portiere dell’Aston Villa, si pente del gesto poco elegante fatto durante la premiazione ai Mondiali. L’argentino, intervistato da ESPN, è ritornato su quanto accaduto quella sera: “È stata una cosa stupida quella che abbiamo fatto con i ragazzi però. è l’unica cosa che mi pento di aver fatto”

Successivamente l’estremo difensore si è complimentato con Di Maria, autore di un gol e un assist nella finale: “Penso che Angel sia stato il giocatore più decisivo nelle finali. Lo ha fatto al Maracana (in finale di Copa America, ndr), a Wembley ha giocato una grande partita (contro l’Italia) e ai Mondiali aveva una lesione o comunque era un po’ acciaccat, ma in ogni modo ha giocato la finale e io sarò eternamente grato ad Angelito per come ha giocato in una finale Mondiale”.