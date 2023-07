Milan-Real Madrid: malore per il commentatore Hislop prima del calcio d’inizio

di Tommaso de Laurentiis 1

Attimi di paura prima del match tra Milan e Real Madrid al Rose Bowl di Pasadena, in California. Il commentatore di Espn Shaka Hislop, ex portiere di West Ham, Newcastle e della nazionale di Trinidad e Tobago, ha avuto un malore durante la diretta del pre-partita ed è crollato a terra mentre stava parlando con il collega Dan Thomas. Nel video che sta girando sui social si vede Hislop barcollare prima di accasciarsi, uscendo dall’inquadratura. Thomas ha immediatamente fatto cenno alla sicurezza di chiamare il personale medico sul campo per assistere Hislop. Poco dopo il calcio d’inizio, Thomas ha fatto sapere sui social che Hislop è cosciente e che “i medici si stavano prendendo cura di lui”. All’intervallo, Thomas ha spiegato che i familiari di Hislop sono stati informati, ribadendo che il collega sta bene.

IL VIDEO DELL’EPISODIO