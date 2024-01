Milan, Moncada: “Il ritorno di Gabbia sarà importante. Valutiamo anche altre strade”

Il Milan per inaugurare il mercato invernale ha chiuso per un gradito ritorno: Matteo Gabbia infatti dopo soli sei mesi, di prestito al Villarreal, tornerà ad indossare la maglia del Diavolo. Il difensore italiano era partito nella scorsa estate per avere minutaggio in altri lidi, mentre ora torna per prendersi il posto da titolare in un reparto che scricchiola e non poco. Sul mercato, prima della partita di Coppa Italia contro il Cagliari, ha parlato Geoffrey Monacada ai microfoni di Mediaset.

Le parole di Moncada: “Avevamo bisogno di un buon difensore, per noi Gabbia sarà molto importante. È un giocatore solido, un serio lavoratore. Da domani sarà con noi. Abbiamo bisogno di difensori visti gli infortuni ma dobbiamo valutare tutte le opportunità. Non posso fare nomi, dobbiamo lavorare in segreto, valutare ogni situazione e capire chi possiamo prendere“.