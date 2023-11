Milan-Fiorentina, Pioli oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Il Milan di Stefano Pioli si troverà davanti sabato 25 novembre la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Dopo un mese di ottobre ed una prima metà di novembre con più luci che ombre, i rossoneri devono inanellare un paio di risultati positivi per rimanere attaccati al treno scudetto. Contro la Fiorentina le assenze però saranno tante: in attacco, solo Jovic ed il baby Camarda saranno a disposizione per Stefano Pioli. Il tecnico del Milan parlerà in conferenza stampa alle 14.45 circa di venerdì 24 novembre. La diretta della conferenza stampa sarà visibile sui canali ufficiali del club, Milan TV e SkySport 24, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

