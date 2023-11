Milan-Borussia Dortmund, Terzic: “Non regaleremo niente a nessuno. Entusiasti di questa qualificazione”

Se la serata di San Siro è nera per il Milan e per Pioli, è celestiale invece per il Borussia Dortmund e per il suo tecnico Edin Terzic. L’allenatore dei tedeschi ha parlato in conferenza stampa, esaltando il grande lavoro dei suoi ragazzi che si sono guadagnati la qualificazione agli ottavi di Champions League in un girone complicatissimo.

Terzic: “Siamo felici e soddisfatti per questa qualificazione con una giornata di anticipo, nel momento del sorteggio si parlava del girone della morta e invece ce l’abbiamo fatta. Noi come loro volevamo questa vittoria e i ragazzi lo hanno fatto al meglio. Noi non facciamo distinzioni tra le competizioni, in Champions abbiamo attuato al meglio la nostra mentalità di cercare sempre la vittoria. Non è stato facile, i ragazzi oggi hanno dato tutto e si sono meritati questo successo. Non solo il Milan, ma anche lo stadio voleva la vittoria. In questo girone tutte le partite sono state equilibrate e stasera noi abbiamo sfruttato meglio le occasioni che abbiamo avuto. Ora noi non facciamo distinzioni tra le partite, in ogni occasione giocheremo per vincere e non vogliamo regalare niente. Contro il Psg ci saranno 80mila tifosi, sarà una partita importantissima per la posizione nel sorteggio degli ottavi e quindi sia io che la squadra saremo motivatissimi“.